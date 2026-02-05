Харків
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
8.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
9.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
127.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
187.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
188.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
192.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
222.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
269.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
306.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
319.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
341.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
384.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
408.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
285,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
424,60
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
411.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
418.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
448.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
448.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
449.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Показати більше
