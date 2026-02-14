Чернігів
Про товар
Ціни
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 12 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
В містах поряд
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
131.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
285,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
424,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
135.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
140.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
229.4 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
238,80
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
233.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
233.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
236.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
260.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
303.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
316.2 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
341.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
343.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
385.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
387.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
388.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 17
391.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
394.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
406.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
334,50
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
381,40
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню