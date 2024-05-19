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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл - Київ (748777) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
93,97
Економія: -11,16 грн
82,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
79,63
Економія: -8,11 грн
71,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
88,78
Економія: -11,00 грн
77,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
80,74
Економія: -10,98 грн
69,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
89,89
Економія: -15,77 грн
74,12 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
90,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
92,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
77,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
87,17
Економія: -15,75 грн
71,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
90,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
89,28
Економія: -10,48 грн
78,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (6)
90,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
75,72
Економія: -2,72 грн
73,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
92,01
Економія: -11,19 грн
80,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
89,78
Економія: -15,66 грн
74,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
87,55
Економія: -12,60 грн
74,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
86,35
Економія: -10,01 грн
76,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
82,13
Економія: -5,89 грн
76,24 грн