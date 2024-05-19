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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл - Київ (748746) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
88,18
Економія: -14,06 грн
74,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (1)
89,52
Економія: -4,52 грн
85,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
88,21
Економія: -3,21 грн
85,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
93,43
Економія: -11,82 грн
81,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
89,47
Економія: -11,53 грн
77,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -11,60 грн
72,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (1)
86,70
Економія: -9,44 грн
77,26 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (1)
96,30 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
96,40 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 33/44
Всього: упаковка (1)
99,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (1)
88,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 41/15
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немішаєве, вул. Заводська, 46
Всього: упаковка (1)
90,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
81,61
Економія: -7,06 грн
74,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
87,82
Економія: -6,57 грн
81,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
89,17
Економія: -12,50 грн
76,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -5,62 грн
82,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: упаковка (1)
89,73
Економія: -10,59 грн
79,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
87,64
Економія: -10,29 грн
77,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (1)
90,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
85,17
Економія: -11,10 грн
74,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: упаковка (1)
81,79
Економія: -9,20 грн
72,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Іллінська, 8
Всього: упаковка (1)
88,37
Економія: -7,79 грн
80,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (1)
87,58
Економія: -13,46 грн
74,12 грн