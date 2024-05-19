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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл - Київ (748742) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
84,67
Економія: -10,05 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
89,48
Економія: -15,45 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
79,32
Економія: -5,11 грн
74,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
81,14
Економія: -10,45 грн
70,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
91,74
Економія: -10,13 грн
81,61 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (2)
95,60 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (1)
95,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
78,55
Економія: -4,95 грн
73,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
80,78
Економія: -12,23 грн
68,55 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
93,33
Економія: -15,81 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
78,77
Економія: -8,34 грн
70,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
82,78
Економія: -7,14 грн
75,64 грн