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BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл - Київ (748711) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
84,67
Економія: -10,05 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
83,45
Економія: -5,38 грн
78,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
83,57
Економія: -10,13 грн
73,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
91,06
Економія: -11,08 грн
79,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (2)
81,75
Економія: -13,49 грн
68,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -10,10 грн
80,90 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
89,90 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (1)
81,90 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Галафарм
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Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
96,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Висоцького, 8
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
82,31
Економія: -6,66 грн
75,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
81,24
Економія: -14,18 грн
67,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Робоча, 13
Всього: упаковка (1)
90,04
Економія: -13,83 грн
76,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
86,10
Економія: -7,25 грн
78,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
109,28
Економія: -19,46 грн
89,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
84,75
Економія: -8,06 грн
76,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
90,27
Економія: -7,49 грн
82,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
78,77
Економія: -8,34 грн
70,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
86,18
Економія: -8,44 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
84,19
Економія: -10,41 грн
73,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
92,94
Економія: -8,55 грн
84,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
87,03
Економія: -7,51 грн
79,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
90,22 грн