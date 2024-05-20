Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Сімейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 33 Всього: упаковка (1) 426,64 Економія: -1,14 грн 425,50 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 343,76 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 467,92 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Луцьк, вул. Рівненська, 89 Всього: упаковка (1) 429,27 Економія: -0,72 грн 428,55 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 462,64 Економія: -0,50 грн 462,14 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 464,95 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 2 Всього: упаковка (1) 477,00 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, вул. Героїв УПА, 76 Всього: упаковка (1) 477,00 грн