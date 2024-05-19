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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ 2-В-1 200 мл - Харків (642384) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
467,82
Економія: -3,00 грн
464,82 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
426,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
344,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
425,69
Економія: -1,45 грн
424,24 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
468,88 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
468,11 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
477,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Коломия, пл. Відродження, 16
Всього: упаковка (1)
465,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
477,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом