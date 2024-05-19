Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 467,82 Економія: -3,00 грн 464,82 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 33 Всього: упаковка (1) 426,30 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 344,90 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, вул. Рівненська, 89 Всього: упаковка (1) 425,69 Економія: -1,45 грн 424,24 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 468,88 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 468,11 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 2 Всього: упаковка (1) 477,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Коломия, пл. Відродження, 16 Всього: упаковка (1) 465,60 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Героїв УПА, 76 Всього: упаковка (1) 477,00 грн