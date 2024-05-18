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АВЕН КЛІНАНС ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642208) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
546,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
546,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
546,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
546,96 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
552,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
562,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
601,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
566,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
546,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
546,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
574,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
546,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (4)
585,00 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
624,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
619,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
559,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
542,94
Економія: -26,94 грн
516,00 грн