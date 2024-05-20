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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 8302, еластичний розмір L, №1 - Львів (742950) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
463,78
Економія: -22,21 грн
441,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
497,07
Економія: -54,80 грн
442,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
489,65
Економія: -61,01 грн
428,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
426,58
Економія: -24,68 грн
401,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
475,31
Економія: -44,02 грн
431,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
467,24 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
492,18
Економія: -33,28 грн
458,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
429,90
Економія: -25,90 грн
404,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
346,22
Економія: -13,41 грн
332,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
444,97
Економія: -1,73 грн
443,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
448,18 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
446,90 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
389,37 грн