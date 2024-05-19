БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 8302, еластичний розмір L, №1 - Харків (742950) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А