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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 8302, еластичний розмір L, №1 - Харків (742950) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
401,06 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (1)
464,63
Економія: -20,48 грн
444,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
477,45
Економія: -24,55 грн
452,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
418,73
Економія: -12,83 грн
405,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
389,42 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
498,97
Економія: -48,57 грн
450,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
488,24
Економія: -35,63 грн
452,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
491,53
Економія: -51,14 грн
440,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
421,75
Економія: -19,85 грн
401,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
408,84 грн