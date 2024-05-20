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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 8302, еластичний розмір M, №1 - Львів (734846) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
502,20
Економія: -51,94 грн
450,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
457,58
Економія: -21,91 грн
435,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
497,26
Економія: -54,82 грн
442,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
488,66
Економія: -31,65 грн
457,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
389,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
429,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
490,77
Економія: -33,93 грн
456,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
485,60
Економія: -39,10 грн
446,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (2)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
498,81
Економія: -56,37 грн
442,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
466,58
Економія: -58,13 грн
408,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (2)
429,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
429,00 грн