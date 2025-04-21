Атримін нео (Atrimin neo)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
412,14
Економія при броні: -20,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,15
Економія при броні: -68,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
398,03
Економія при броні: -51,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,90
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,90
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
419,44
Економія при броні: -82,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
410,72
Економія при броні: -66,93 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
420,03
Економія при броні: -76,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,90
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
409,11
Економія при броні: -60,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
413,20
Економія при броні: -34,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
405,97
Економія при броні: -62,13 грн