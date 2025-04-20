Атримін нео (Atrimin neo)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
371,57
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,70
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
405,10
Економія при броні: -51,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
413,08
Економія при броні: -74,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
397,60
Економія при броні: -44,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
405,10
Економія при броні: -51,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,40
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,70
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,70
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
412,26
Економія при броні: -64,18 грн