Атримін нео (Atrimin neo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,46
Економія при броні: -23,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
412,92
Економія при броні: -43,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
419,05
Економія при броні: -27,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
409,43
Економія при броні: -54,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,20
Економія при броні: -46,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
405,89
Економія при броні: -15,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,94
Економія при броні: -15,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,87
Економія при броні: -60,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,73
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн