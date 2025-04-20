Атримін нео (Atrimin neo)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
275,36
Економія при броні: -45,96 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
413,24
Економія при броні: -21,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,51
Економія при броні: -62,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
401,39
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
411,94
Економія при броні: -82,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
409,31
Економія при броні: -80,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
419,21
Економія при броні: -94,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
418,74
Економія при броні: -94,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
345,93
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
419,25
Економія при броні: -55,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн