Атримін нео (Atrimin neo)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
405,91
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,86
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн