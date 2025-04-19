Атримін нео (Atrimin neo)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
403,41
Економія при броні: -66,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
416,65
Економія при броні: -80,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,44
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
415,40
Економія при броні: -60,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,20
Економія при броні: -52,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
413,32
Економія при броні: -76,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
414,73
Економія при броні: -66,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
414,10
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
413,63
Економія при броні: -77,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
411,95
Економія при броні: -75,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,05
Економія при броні: -49,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
413,43
Економія при броні: -77,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
419,68
Економія при броні: -83,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
269,84
Економія при броні: -36,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
407,15
Економія при броні: -50,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
393,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
410,84
Економія при броні: -19,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
409,93
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Атримін Нео капсули №30
Бовіос Фарм
430,94
Економія при броні: -28,00 грн