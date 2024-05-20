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АТРИМІН НЕО капсули, №30 - Львів (748286) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
286,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
336,26
Економія: -37,17 грн
299,09 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
309,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
309,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
309,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
324,92
Економія: -15,56 грн
309,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
309,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
309,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
381,99
Економія: -89,81 грн
292,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
309,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
420,99
Економія: -128,81 грн
292,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
286,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
322,99
Економія: -30,81 грн
292,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
309,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
309,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
309,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
405,99
Економія: -113,81 грн
292,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
309,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
317,71
Економія: -17,88 грн
299,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
393,99
Економія: -101,81 грн
292,18 грн