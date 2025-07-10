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Колд крем (Cold cream)
Колд крем (Cold cream)
Запоріжжя
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Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
384,98
Економія при броні:
-31,97 грн
353,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
389,66
Економія при броні:
-36,65 грн
353,01
грн
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
67.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
379,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
68.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
379,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
68.8 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
424,48
Економія при броні:
-34,16 грн
390,32
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
70.6 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
424,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
71.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
390,81
Економія при броні:
-37,80 грн
353,01
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
73.6 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
379,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
75.8 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
424,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
75.9 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
424,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Самар, вул. Гетьманська, 35
87.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
394,79
Економія при броні:
-41,78 грн
353,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
383,50
Економія при броні:
-30,49 грн
353,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
129.6 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
385,35
Економія при броні:
-32,34 грн
353,01
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
136.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
394,24
Економія при броні:
-41,23 грн
353,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
151.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
366,67
Економія при броні:
-36,62 грн
330,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 10
192.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
421,83
Економія при броні:
-31,51 грн
390,32
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Цілодобово
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
196.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
432,72
Економія при броні:
-42,40 грн
390,32
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
414,52
Економія при броні:
-12,44 грн
402,08
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
209.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
393,58
Економія при броні:
-40,57 грн
353,01
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
385,00
Економія при броні:
-27,00 грн
358,00
грн
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