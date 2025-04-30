Київ (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
388,41
Економія при броні: -31,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
389,85
Економія при броні: -58,21 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,95
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
388,45
Економія при броні: -31,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
402,57
Економія при броні: -25,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
421,76
Економія при броні: -87,13 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,95
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
419,78
Економія при броні: -90,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
397,95
Економія при броні: -20,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
415,66
Економія при броні: -77,91 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,95
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
394,24
Економія при броні: -56,01 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,90
Економія при броні: -11,25 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,95
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
392,62
Економія при броні: -54,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
409,97
Економія при броні: -71,75 грн