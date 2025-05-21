Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
386,68
Економія при броні: -19,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
388,22
Економія при броні: -20,48 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,95
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
392,54
Економія при броні: -24,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
393,21
Економія при броні: -25,92 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
185.0 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
185.1 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
185.2 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
389,70
Економія при броні: -42,08 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
188.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
190.6 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
190.9 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
191.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
387,30
Економія при броні: -19,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
384,02
Економія при броні: -16,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
382,58
Економія при броні: -14,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
283.5 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
384,87
Економія при броні: -17,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
296.0 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
384,79
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
304.4 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
428,28
Економія при броні: -22,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
304.6 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
383,54
Економія при броні: -16,46 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл №1
Пьер Фабр Дермо-Косметік
374,95
Економія при броні: -11,25 грн