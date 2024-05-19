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АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл - Київ (642367) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
294,91
Економія: -18,91 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
292,01
Економія: -16,01 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
290,93
Економія: -14,93 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
285,00
Економія: -9,00 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
284,34
Економія: -8,34 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
289,19
Економія: -13,19 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
287,40
Економія: -11,40 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
294,66
Економія: -18,66 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
289,41
Економія: -13,41 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
291,46
Економія: -15,46 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
290,63
Економія: -14,63 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
292,53
Економія: -16,53 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
287,84
Економія: -11,84 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
293,22
Економія: -17,22 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн