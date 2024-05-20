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БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г п/е SHPE, №1 - Львів (729658) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Всього: упаковка (63)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (307)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (196)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (68)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (30)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (133)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (77)
1,23 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (196)
3,00
Економія: -1,91 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (35)
2,50
Економія: -1,18 грн
1,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (111)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (66)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (9)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (100)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (29)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (90)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
Всього: упаковка (46)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (184)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (78)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (80)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (32)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн