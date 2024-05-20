БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г п/е SHPE, №1 - Львів (729658) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (63)
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Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
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Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
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Всього: упаковка (196)
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Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
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Київ, вул. Курінного Петра, 2
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Київ, вул. Гната Юри, 7-А
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Київ, просп. Берестейський, 104
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Київ, вул. Пшенична, 16
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
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Київ, просп. Порика Василя, 13
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Київ, просп. Свободи, 22
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Всього: упаковка (66)
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
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Всього: упаковка (9)
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Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
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Київ, просп. Лобановського, 2
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Київ, вул. Вишгородська, 28/1
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Всього: упаковка (90)
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Київ, вул. Політехнічна, 25/29
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Всього: упаковка (46)
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Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
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Всього: упаковка (184)
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Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
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Всього: упаковка (78)
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Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
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Всього: упаковка (80)
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Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
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Всього: упаковка (32)
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Київ, вул. Липківського Василя, 27/5