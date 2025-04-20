Деконта хлорфіліпт (Dekonta chlorophyllipt)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
52,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
52,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
248.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я