Деконта хлорфіліпт (Dekonta chlorophyllipt)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
52,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
251.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
52,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
412.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
414.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФІЛІПТ таблетки 600 мг №20
Красота та Здоров'я