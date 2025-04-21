Київ
Гольфи компресійні антиварикозні (Anti-varicose compression socks)

Гольфи компресійні антиварикозні (Anti-varicose compression socks)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
754,67 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
758,13 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
815,31 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
815,43 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1079,20 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1079,29 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1080,13 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1083,82 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1084,65 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1085,56 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1086,55 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1107,19 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1133,19 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1160,98 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1164,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
6.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1133,66 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 4
87.4 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1041,33 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1076,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1076,55 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1076,57 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1076,63 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1077,75 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1079,67 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1080,60 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1080,98 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1082,09 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1082,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,60 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1084,66 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1085,17 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1085,39 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1129,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
109.8 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
864,16 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1045,92 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1085,90 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1086,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Глібова, 11
110.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
834,44 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1083,65 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1134,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
112.0 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
855,31 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
857,56 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1076,75 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1076,77 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1076,79 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1077,22 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1077,57 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1077,79 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1078,36 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1079,10 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1079,42 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1079,45 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1079,66 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1079,90 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1079,96 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1080,06 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1080,09 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1080,17 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1080,34 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1080,88 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1081,24 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1081,34 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1081,47 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1081,73 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1081,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1082,73 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1083,51 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,16 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1085,28 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1086,81 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1159,54 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
930,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1134,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1188,00 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1188,00 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1930,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
904,96 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
905,09 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
906,90 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
907,27 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
907,76 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
907,82 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
908,93 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
908,96 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
909,10 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
911,26 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
912,06 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
912,13 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
912,38 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
912,98 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
913,60 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
913,67 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1043,31 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1043,85 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1044,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1045,22 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1049,69 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1078,71 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1079,25 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1081,64 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1081,92 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1082,35 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1084,53 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,54 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1129,06 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1137,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 1
123.0 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1075,36 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1075,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
133.0 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1085,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
136.6 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
855,23 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
857,85 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
904,84 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
905,54 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
906,02 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
906,30 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
908,94 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
909,19 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
909,41 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
909,91 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
910,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
911,03 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
911,45 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1046,30 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1076,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 14
147.6 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1076,19 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1079,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
152.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1042,03 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1042,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1049,73 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1137,46 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
154.5 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1098,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 26
175.6 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
909,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
869,94 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1045,69 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1077,01 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1077,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
183.8 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1043,29 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1050,75 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1080,52 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1161,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
185.2 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
822,82 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
855,93 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
905,00 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
905,66 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
905,91 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
908,63 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
912,56 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1083,56 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1085,33 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1085,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1086,15 грн
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Відчинено
Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
186.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
906,71 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1081,22 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1105,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1162,61 грн
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