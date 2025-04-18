Київ
Гольфи компресійні антиварикозні (Anti-varicose compression socks)

Гольфи компресійні антиварикозні (Anti-varicose compression socks)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
890,20 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1071,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1071,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1163,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1163,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1163,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1163,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1163,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1163,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1191,30 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1191,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1071,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1163,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
932,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
932,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
932,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
932,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1072,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1108,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1109,40 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1163,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
904,95 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
906,16 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
906,55 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
906,83 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
907,91 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
909,10 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
910,41 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
912,05 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
912,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
913,23 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1040,78 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1040,88 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1042,97 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1042,99 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1043,63 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1046,23 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1046,82 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1046,96 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1071,85 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1076,62 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1077,86 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1080,31 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1081,25 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1081,55 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1084,06 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1085,50 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1086,64 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1133,02 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1134,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1135,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1075,51 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1080,47 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,55 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1135,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
5.0 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1084,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1044,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Русанівський, 12
5.4 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
908,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1045,69 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1048,62 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1136,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
857,85 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1040,75 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1047,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1040,42 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1044,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1048,12 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1158,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1188,00 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1930,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Свободи, 15/1
9.9 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1039,40 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
14.4 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1044,90 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1078,88 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1130,45 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1164,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
15.5 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1043,29 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1050,75 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1080,52 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1161,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
19.8 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
869,94 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1045,69 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1077,01 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1077,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Ворзель, вул. Європейська, 10
27.9 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1047,83 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1079,64 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1080,83 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1081,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
905,41 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1040,80 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1042,93 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1043,26 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1043,97 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1044,86 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1045,34 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1047,58 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1047,83 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
1047,90 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1048,43 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1050,41 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1050,58 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1076,11 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1076,57 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1076,74 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1077,98 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1078,22 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1078,71 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1082,29 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1082,32 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00111 унісекс, 1 кл. закритий мисок №1
1082,62 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1083,36 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,70 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1084,96 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1085,77 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок №1
Торговий Дім Алком
1104,73 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1135,86 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1157,75 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1158,04 грн
Гольфи компресійні антиварикозні 00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок №1
1163,47 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Димер, вул. Революції Гідності, 1
40.0 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1046,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
77.9 км
Гольфи компресійні антиварикозні 00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок №1
1085,93 грн
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