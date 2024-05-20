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АВЕН КЛІНАНС ГІДРА КРЕМ 40 мл - Одеса (642387) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
434,80
Економія: -19,60 грн
415,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
434,92
Економія: -19,72 грн
415,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
484,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
431,10
Економія: -15,90 грн
415,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
430,11
Економія: -14,91 грн
415,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
434,01
Економія: -18,81 грн
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
432,39
Економія: -17,19 грн
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
438,91
Економія: -23,71 грн
415,20 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
539,80
Економія: -16,19 грн
523,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
438,58
Економія: -23,38 грн
415,20 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
560,52 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
484,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
440,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (2)
440,11 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
539,80
Економія: -16,19 грн
523,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
435,38
Економія: -20,18 грн
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (3)
428,69
Економія: -13,49 грн
415,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
431,43
Економія: -16,23 грн
415,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
435,50
Економія: -20,30 грн
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
435,17
Економія: -19,97 грн
415,20 грн