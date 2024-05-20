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АВЕН КЛІНАНС ГІДРА ОЧИЩУВАЛЬНИЙ КРЕМ 200 мл - Одеса (642143) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
535,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
471,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
515,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
479,93 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
535,10
Економія: -16,05 грн
519,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
515,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
479,29 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
489,85
Економія: -14,70 грн
475,15 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
555,66 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
436,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
399,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
535,10
Економія: -16,05 грн
519,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
436,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
489,85
Економія: -14,70 грн
475,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
399,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
479,93 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
535,10
Економія: -16,05 грн
519,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
535,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
535,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
489,85
Економія: -14,70 грн
475,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
446,20
Економія: -13,39 грн
432,81 грн