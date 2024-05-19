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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 10 мл - Львів (642294) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
541,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
541,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
541,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
559,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
582,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
559,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
541,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
582,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
602,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом