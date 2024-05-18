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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642294) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
540,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
602,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
582,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
585,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
559,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
Всього: упаковка (1)
585,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 2
Всього: упаковка (1)
602,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
586,68 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
602,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
559,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
Всього: упаковка (1)
602,15 грн