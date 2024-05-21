Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Свободи, 8 Всього: упаковка (1) 959,12 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (1) 970,72 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69 Всього: упаковка (1) 963,43 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (1) 963,63 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 726,62 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Івана-Павла 2, 17 Всього: упаковка (1) 851,90 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Навроцького, 23 Всього: упаковка (1) 847,20 грн