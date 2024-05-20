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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 7 пупковий, сірий, №1 - Одеса (475893) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
963,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
959,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
963,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
970,72 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Івана-Павла 2, 17
Всього: упаковка (1)
851,90 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
726,62 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
847,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом