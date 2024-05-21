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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 бежевий (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (464202) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
801,00
Економія: -24,03 грн
776,97 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
528,00
Економія: -26,40 грн
501,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Всього: упаковка (2)
715,99
Економія: -109,39 грн
606,60 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
729,00
Економія: -21,87 грн
707,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (7)
716,99
Економія: -110,39 грн
606,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 53/6
Всього: упаковка (6)
690,99
Економія: -84,39 грн
606,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г
Всього: упаковка (3)
773,99
Економія: -167,39 грн
606,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А
Всього: упаковка (2)
704,99
Економія: -98,39 грн
606,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом