Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (1) 801,00 Економія: -24,03 грн 776,97 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 108/1 Всього: упаковка (1) 528,00 Економія: -26,40 грн 501,60 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76 Всього: упаковка (1) 729,00 Економія: -21,87 грн 707,13 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4 Всього: упаковка (2) 715,99 Економія: -109,39 грн 606,60 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Золочів, вул. Пушкіна, 1 Всього: упаковка (7) 716,99 Економія: -110,39 грн 606,60 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 53/6 Всього: упаковка (6) 690,99 Економія: -84,39 грн 606,60 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г Всього: упаковка (3) 773,99 Економія: -167,39 грн 606,60 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А Всього: упаковка (2) 704,99 Економія: -98,39 грн 606,60 грн Забронювати