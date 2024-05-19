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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 6 бежевий, №1 - Київ (437952) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 57
Всього: упаковка (1)
513,80
Економія: -179,80 грн
334,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
346,10
Економія: -12,10 грн
334,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 66-А
Всього: упаковка (1)
261,86 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом