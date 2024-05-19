Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Прилуки, вул. Вокзальна, 57 Всього: упаковка (1) 513,80 Економія: -179,80 грн 334,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чуднів, вул. Житомирська, 14-А Всього: упаковка (1) 346,10 Економія: -12,10 грн 334,00 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 66-А Всього: упаковка (1) 261,86 грн