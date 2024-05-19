БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2034, розмір 2 сірий паховий універсальний, №1 - Харків (423418) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом