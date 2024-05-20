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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 5 пупковий, сірий, №1 - Львів (418131) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
914,42
Економія: -7,90 грн
906,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
961,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
908,82
Економія: -6,36 грн
902,46 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 14
Всього: упаковка (1)
908,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
970,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 299
Всього: упаковка (1)
900,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
914,27
Економія: -11,13 грн
903,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
957,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
766,63
Економія: -3,24 грн
763,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
966,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
961,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
965,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
966,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
966,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
960,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
970,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
969,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
960,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
967,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
970,55 грн