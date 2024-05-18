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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 6 пупковий, сірий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (416520) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
963,06 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
959,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
957,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
969,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
959,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
966,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
965,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
961,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
959,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
966,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
964,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
959,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
968,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
965,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
960,46 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (1)
722,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Коломия, пл. Відродження, 16
Всього: упаковка (1)
916,50 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
754,82 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Князя Василька, 2
Всього: упаковка (1)
727,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Всього: упаковка (1)
754,82 грн