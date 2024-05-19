Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2034 сірий розмір 3, паховий універсальний, №1 - Харків (410292) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1123,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1136,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1132,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1128,93 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
1136,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1121,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
1133,03 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 105
Всього: упаковка (1)
1128,53 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
1056,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1127,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
1125,69 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
792,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1133,50 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Всього: упаковка (1)
883,69 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/77
Всього: упаковка (1)
1225,70 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
883,69 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
883,69 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1123,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом