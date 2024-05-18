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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2034 розмір 3, паховий універсальний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308767) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
972,95 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
972,95 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
875,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
853,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
972,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
972,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом