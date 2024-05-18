Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2034 розмір 2, паховий універсальний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308766) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
1007,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
1007,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
1050,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
884,15 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
884,60 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1050,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1050,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом