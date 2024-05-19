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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ ОЧИЩУВАЛЬНА ОЛІЯ 200 мл - Львів (642210) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
304,89
Економія: -28,24 грн
276,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (4)
445,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (2)
445,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (3)
445,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
454,00
Економія: -90,80 грн
363,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
454,00
Економія: -90,80 грн
363,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (4)
445,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
454,00
Економія: -90,80 грн
363,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн