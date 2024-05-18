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А-ДЕРМА СІТЕЛІУМ СПРЕЙ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642349) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
445,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
445,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
370,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
363,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
363,50
Економія: -72,70 грн
290,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
411,85
Економія: -82,35 грн
329,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
375,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (6)
445,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
496,00 грн