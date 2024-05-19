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А-ДЕРМА ДЕРМАЛІБУР + БАР'ЄР ІЗОЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл - Львів (642403) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
284,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
350,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
350,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
284,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
284,48 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
284,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
393,15
Економія: -78,60 грн
314,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
284,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (3)
350,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
284,48 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
341,24 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
284,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
291,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
393,15
Економія: -78,60 грн
314,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
393,15
Економія: -78,60 грн
314,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (2)
393,15
Економія: -78,60 грн
314,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
295,78 грн