Пікосен мікра (Picosen micra)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
296,12
Економія при броні: -69,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
291,75
Економія при броні: -65,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
162,65
Економія при броні: -40,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
216,98
Економія при броні: -53,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,97
Економія при броні: -62,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
291,22
Економія при броні: -64,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
301,88
Економія при броні: -42,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
293,44
Економія при броні: -34,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
293,87
Економія при броні: -71,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
299,07
Економія при броні: -76,85 грн