Пікосен мікра (Picosen micra)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 786 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
218,91
Економія при броні: -51,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
275,31
Економія при броні: -65,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,00
Економія при броні: -70,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
288,03
Економія при броні: -45,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
285,80
Економія при броні: -44,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"