Пікосен мікра (Picosen micra)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
296,00
Економія при броні: -100,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
286,02
Економія при броні: -18,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
294,03
Економія при броні: -98,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
286,13
Економія при броні: -55,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
295,19
Економія при броні: -64,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
289,55
Економія при броні: -58,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
300,39
Економія при броні: -69,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
217,18
Економія при броні: -56,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
300,06
Економія при броні: -69,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пікосен® Мікра гель ректальний 0.12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
293,88
Економія при броні: -63,11 грн